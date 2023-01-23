الكرملين: بوتين لم يكشف عن ترشحه لرئاسة روسيا في 2024

أحجم الكرملين اليوم الاثنين عن الكشف عن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيساً في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية، وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية بشأن نوايا بوتين لعام 2024 عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة: "لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة".