نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة بأمر القضاء

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الداخلية والصحة أرييه درعي، والذي يتولى زعامة حزب «شاس» الديني المتشدد، وذلك استجابة لحكم للمحكمة العليا.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، وجهه لوزير الداخلية والصحة، أمس: «بقلب مثقل وحزن كبير نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة». وكانت المحكمة قررت أن درعي لا يمكن أن يكون وزيراً بسبب إدانته العام الماضي بمخالفات ضريبية. وجعلت حكومة نتنياهو، من إصلاح القضاء في البلاد أولوية في جدول أعمالها، وتعرضت خطتها لانتقادات من مسؤولين قانونيين. وتظاهر الآلاف في تل أبيب، مساء أول من أمس، ضد حكومة نتنياهو، ونددوا بائتلاف الحكومة باعتباره الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.