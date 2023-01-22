%80 من سكان الصين أصيبوا بفيروس كورونا

قال خبير حكومي بارز في الصين، أمس، إن احتمال حدوث تفش جديد واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين، خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ضئيل للغاية، نظراً لأن 80% من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وأفاد كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تشون يو، عبر منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، بأن حركة التنقل الضخمة خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الحالية يحتمل أن تعمل على انتشار الوباء، ما يفاقم العدوى في بعض المناطق، ولكن ليس من المرجح حدوث موجة جديدة من «كوفيد-19» على المدى القريب.

ويسافر مئات الملايين من الصينيين في أنحاء البلاد في عطلة لمّ الشمل مع العائلة بعد تخفيف قيود مكافحة كورونا التي تسببت في تعليق مثل هذه التجمعات، ما أثار مخاوف من ظهور بؤر لتفشي المرض مجدداً في المناطق الريفية الأقل تجهيزاً للتعامل مع حالات التفشي الكبيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس الماضي، إن الصين تجاوزت ذروة الإصابات بـ«كورونا» في عيادات علاج الحمى وغرف الطوارئ ووحدات الحالات الحرجة.

وتوفي ما يقرب من 60 ألف شخص بسبب «كورونا» في المستشفيات خلال ما يقرب من شهر واحد، حتى 12 يناير الجاري، بعد إلغاء الصين سياسة «صفر كوفيد» الصارمة، وفقاً لبيانات حكومية، لكن بعض الخبراء قالوا إن هذا العدد ربما يقل بشكل كبير عن الحصيلة الفعلية الكاملة لأنه يستبعد أولئك الذين توفوا في المنازل.

إلى ذلك، استقبل مطار القاهرة الدولي، أول من أمس، أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا، وصل على متن طائرة شركة «سيشوان» الصينية، وسط إقامة احتفالية كبيرة، وفق بيان صحافي صادر عن وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار بمصر.

وأكدت شركة مصر للطيران أن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التي تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، كما سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتباراً من مارس المقبل.

ومن جانبها، أعربت السفارة الصينية في القاهرة عن سعادتها بعودة الرحلات الصينية إلى مصر، بعد توقفها منذ جائحة كورونا، مؤكدة أن مصر من أوائل دول العالم التي تستقبل السياحة الصينية بعد «كورونا».