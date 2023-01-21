مستوطن يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيليا قتل بالرصاص فلسطينيا يبلغ من العمر 42 عاما في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية اليوم السبت. وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول طعن الإسرائيلي.

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الرجل بأنه طارق معالي (42 عاما)، وقالت فقط إنه تعرض لإطلاق النار شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجل وصل إلى البؤرة الاستيطانية وحاول طعن مدني إسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان مسلحا بسكين وأن المستوطن أطلق النار عليه.