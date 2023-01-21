هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة التنف في سورية

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم»، أمس، عن استهداف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سورية بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل سوري معارض بجروح «تلقيا العلاج الطبي، ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الأميركية». وأفادت في بيان عن هجوم نفذته «ثلاث طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه، أسقطت قوات التحالف الدولي اثنتين منها، فيما استهدفت الثالثة القاعدة». وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو، إن «هجمات من هذا النوع غير مقبولة»، معتبراً أنها «تعرّض قواتنا وشركاءنا للخطر». وأحبطت قوات التحالف في مرات سابقة هجمات مماثلة، بينها بطائرات مسيرة، آخرها في 15 أغسطس على قاعدة التنف التي تقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية.