السعودية تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و24 حالة تعافي من الفيروس، بينما وقعت 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية أمس الخميس، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 522،827 حالة، من بينها 2816 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 27 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 815، 154 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9552 حالة وفاة.