أوكرانيا: روسيا ترجئ تفتيش سفن شحن الحبوب عمدا

ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، أن التصرفات الروسية المتعمدة لإرجاء عمليات تفتيش سفن شحن الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود أدت إلى تكدس مستمر لأكثر من 100 سفينة في مضيق البوسفور، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت أن عمليات تفتيش السفن تأجلت عمدا منذ أكتوبر عندما خفضت روسيا عدد فرق التفتيش المشاركة من خمسة إلى ثلاثة.

وتريد أوكرانيا زيادة عدد المفتشين وعمليات التفتيش في اليوم.

وساهمت التأجيلات في تراجع صادرات الحبوب من الموانئ، فيما تراجع حجمها بواقع 47 % على أساس شهري في نوفمبر.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن أكثر من 120 سفينة تنتظر التفتيش في البوسفور حتى 18 يناير.