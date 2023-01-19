كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 668 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 668 مليون حالة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 667 مليونا و917 ألفا و249.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و729 ألفا و764 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.