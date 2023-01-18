تصفية جندي روسي هرب من منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية الأربعاء أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربا من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعا ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل عن مقتله.

أفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في جي تي آر كاي" أن الجندي البالغ 31 عاما هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوبا في منطقتي فورونيج وليبيتسك.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان يحمل مسدسا رشاشا، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.