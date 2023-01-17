90 دولة ترفض العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أعربت أكثر من 90 دولة عن قلقها العميق إزاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين، والتي اتخذتها إسرائيل رداً على طلب الأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن "الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الدول الموقعة على البيان، إسرائيل، إلى التراجع عن إجراءاتها، معلنة رفضها للإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" وقعت على البيان الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة التعاون الإسلامي، و27 دولة أوروبية، بالإضافة إلى دول أخرى بينها اليابان والبرازيل.