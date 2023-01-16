روسيا تتوعد بإحراق الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا

توعد الكرملين، اليوم الاثنين، بإحراق الدبابات التي ينوي الغربيون وخصوصاً لندن ووارسو تسليمها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف: "هذه الدبابات تحترق وستحترق".

وكانت بريطانيا أعلنت يوم السبت الماضي، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية من طراز "تشالنجر 2"، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

وقال بيسكوف رداً على سؤال عن الدبابات البريطانية: "إنهم يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) أداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا، هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل باقي الدبابات".