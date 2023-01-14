قصف روسي لبنية تحتية حساسة في كييف وخاركيف

قصفت صواريخ روسية البنية التحتية الحساسة في كييف ومدينة خاركيف شرقي أوكرانيا صباح اليوم السبت، وفرضت شركة مرافق قطعا طارئا للتيار الكهربي في العاصمة ومنطقتين أخريين.

وسمع صحفيو رويترز سلسلة من الانفجارات في كييف قبل إطلاق صافرة إنذار الغارات الجوية، وهو أمر غير معتاد بشدة. وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير بإصابة أحد، ولكن تسبب حطام الصواريخ في اندلاع حريق في مكان ودُمرت منازل خارج العاصمة كييف.

وكتب فيتالي كليتشكو حاكم كييف عبر تطبيق المراسلات تيليغرام "انفجارات في منطقة دنيبروفسكي (شرق البلاد). فلتتوجه جميع الوكالات إلى الموقع. ابقوا في ملاذكم!".

وقالت إدارة كييف العسكرية في بيان "ضُرب أحد مرافق البنية التحتية. لم يحدث ضرر جسيم أو حرائق. وجميع خدمات الطوارئ تعمل الآن في الموقع. لم يُصب أحد".

وقالت شركة أوكرنرجو، التي تدير شبكة الكهرباء، إن عمالها يسابقون الزمن لإصلاح الأضرار وإن الشبكة تعاني من عجز في الكهرباء تسببت فيه هجمات سابقة مع أن درجة الحرارة سالب اثنين مئوية في كييف، وهو طقس معتدل البرودة فحسب.

وفرضت شركة دي.تيك، أكبر شركة خاصة للكهرباء، حالات قطع طارئة للتيار الكهربائي في كييف والمنطقة المحيطة ومنطقة أوديسا.

وقال حاكم كييف إن حطام الصاروخ هبط في منطقة غير سكنية في منطقة هولوسيفسكي غربي المدينة، مسببا حريقا ولكن لم يصب أحدا.

وقال أولكسي كوليبا الحاكم الإقليمي إن البنية التحتية السكنية ضُربت أيضا في قرية كوبيليف في المنطقة قريبة من العاصمة. ودمر الانفجار أو حطم نوافذ وأسطح 18 منزلا خاصا.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قال أوليه سنيهوبوف الحاكم الإقليمي لخاركيف إن صاروخين إس-300 ضربا المدينة بالقرب من الحدود الروسية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية الطاقة التحتية الحساسة والمنشآت الصناعية في منطقتي خاركيف وتشوهيف.