كييف: معارك عنيفة في سوليدار ولا اختراق من جانب روسيا

تدور "معارك عنيفة" بين القوات الأوكرانية والروسية في سوليدار الأربعاء فيما أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية في وقت سابق سيطرتها على المدينة الصغيرة في شرق أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تليغرام إن هناك "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار" مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني" و"السيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا" في ذلك.

وأكد الجيش الروسي أيضا وقوع معارك في المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك الأربعاء.