عطل فني يتسبب في تأجيل رحلات جوية بأميركا.. ولا دليل على هجوم إلكتروني

قال البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي ولا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني.

وكانت هيئة الطيران المدني الأميركي قد أمرت الأربعاء بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها، حسبما ذكرت في بيان.

وأضاف البيان أن "هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14.00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

