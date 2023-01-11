الإمارات ترحّب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحّبت دولة الإمارات بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، التي تقود إلى حكومة بقيادة مدنية، بما يعزز استقرار دولة السودان الشقيقة وازدهارها، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية، ممثلة بالبعثة الأممية في السودان، والاتحاد الإفريقي، و«الإيقاد»، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأشارت الوزارة إلى حرص الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع السودان، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأكدت الوزارة حرص الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره، ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.

من ناحية أخرى، يقوم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، بزيارة دولة إلى الإمارات، تبدأ السبت المقبل، وتستمر أياماً عدة.

ويلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين، وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويحضر يون سوك يول فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعقد ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة، وزيارة بعض المشروعات التنموية الاستراتيجية.