هونج كونج تسجل 9379 إصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في المدينة بلغ 9379 حالة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة أن إصابات كورونا المحلية وصلت إلى 9152،والوافدة 227.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمستشفيات بلغ 400، وعدد الإصابات الجديدة الحرجة 19 .

وبحسب الوزارة، وصل إجمالي الإصابات الحرجة في المستشفيات إلى 207، وإجمالي الحالات داخل وحدات العناية المركزة إلى 47 .

وبلغ عدد الحالات الخطيرة الجديدة في المستشفيات 18 حالة، وإجماليها 208 .

وسجلت هونج كونج 46 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.