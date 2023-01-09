وزير إسرائيلي يأمر بتمزيق أعلام فلسطين في الأماكن العامة

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية بحظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، في أعقاب سلسلة من الإجراءات العقابية الأخرى ضد الفلسطينيين منذ توليه السلطة أواخر الشهر الماضي.

وطالب الوزير الشرطة الإسرائيلية بتمزيق أي علم فلسطيني في أي مكان عام، في رد فعل فيما يبدو على إطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في السجون الإسرائيلية، وهو يلوح بالعلم الفلسطيني الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للوزير أنه "أرسل إلى مكتب مفوض الشرطة أمراً ينص على أن جميع ضباط الشرطة من أي رتبة لهم سلطة نزع أعلام السلطة الفلسطينية، في إطار عمل الشرطة".

من ناحية أخرى، قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست اوفير كاتس، إنه سيقدم خلال أسبوعين اقتراح قانون، لسحب الجنسية والإقامة من كل فلسطيني في أراضي 48 يقوم بتنفيذ أي أنشطة او أعمال على خلفية قومية، أو يثبت تلقيه أموالاً من السلطة الفلسطينية.