بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف

اعتمد الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب عواصف تسببت في مقتل 12 شخصا على الأقل خلال الأيام العشرة المنصرمة وقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات في الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن حالة الطوارئ تخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة من الكوارث وحشد موارد الطوارئ.

وفي الأسبوع الماضي، نتجت عن الطقس القاسي رياح عنيفة أطاحت بشاحنات وأغرقت شوارع بلدات صغيرة على ساحل شمال كاليفورنيا بالفيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا في وقت مبكر اليوم الاثنين بحسب بيانات موقع باور أوتدج دوت يو.إس، بعدما عطلت عاصفة ضخمة الحركة على الطرق وأثارت سيولا وانهيار صخور واقتلاع أشجار.