روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الفساد

اختارت روسيا اليوم الاثنين الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الفساد، في خطوة تأتي بعد انسحابها من مجلس أوروبا في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الدوما قطع الالتزام باتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الفساد التي وقعتها روسيا في عام 1999، لم يتم تحديد موعد التصويت على قطع الالتزام بالاتفاقية بعد، لكن من المتوقع أن يحل قريباً.

وقال بوتين في رسالته إلى مجلس الدوما إن الانسحاب كان نتيجة لقرار المجلس بتقييد مشاركة موسكو في هيئة مكلفة بالإشراف على الامتثال العام للاتفاقية، وهو أمر وصفه بأنه "غير مقبول وتمييزي".