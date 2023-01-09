إصابة 89% من سكان مقاطعة خينان الصينية بكورونا

أصيب 89% من سكان خينان، وهي من أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظاً بالسكان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلن مسؤول في هيئة الصحة المحلية، اليوم الاثنين، في حين تشهد البلاد انتشاراً غير مسبوق للوباء.

وبعد ثلاث سنوات من تطبيق سياسة "صفر كوفيد"، الأكثر صرامة في العالم لمكافحة الوباء، ألغت الصين بشكل مباغت معظم إجراءاتها الصحية ضد الفيروس، وتضاعف عدد الإصابات بشكل هائل، ما أحدث ضغطاً على المستشفيات التي امتلأت بالمرضى المسنين وفاق عدد الجثث قدرة المحارق على الاستيعاب.

وفي خينان (وسط)، ثالث المقاطعات الصينية من حيث الكثافة السكانية، أصيب 89 بالمئة من السكان بكوفيد منذ 6 يناير، بحسب كان كوانتشنغ، المسؤول في هيئة الصحة المحلية.

وهكذا يكون حوالي 88,5 مليون شخص قد أصيبوا بالفعل بكوفيد من بين سكان المقاطعة البالغ عددهم حوالى 100 مليون نسمة.

وقال المسؤول أمام الصحافيين أن عدد الاستشارات الطبية المتعلقة بالحمى بلغ ذروته في 19 ديسمبر، ويتراجع منذ ذلك التاريخ باطراد في خينان.

وتتوقع السلطات موجة وبائية جديدة خلال الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية في 22 يناير، عندما يزور ملايين الصينيين المقيمين في المدن عائلاتهم في الريف.

ومع اقتراب الاحتفالات، تم تسجيل أكثر من 34 مليون رحلة السبت الماضي في اليوم الأول لأكبر حركة تنقل خلال العام في الصين، وفقًا للأرقام الرسمية.

وسجلت الصين، البالغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص، 30 حالة وفاة فقط مرتبطة بكوفيد-19 منذ ديسمبر الماضي، رغم طفرة الإصابات غير المسبوقة.