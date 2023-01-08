تحذيرات فلسطينية من «تهجير جماعي» في الضفة

حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ «أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية».

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإخلاء وتهجير سكان ثماني قرى بمنطقة مسافر يطا في الخليل، وذلك من أصل 28 تجمعاً سكنياً في المسافر.

وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذاً لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايو الماضي، بحجة وجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية.

وبحسب البيان، يقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية شرعت بإجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين بتسييج أراض مملوكة للفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة، إيذاناً بمصادرتها.