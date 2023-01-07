عمره 6 سنوات.. طفل أميركي يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا

قالت الشرطة ومسؤولو مدرسة في مدينة نيوبورت نيوز إن تلميذا يبلغ من العمر 6 سنوات أطلق النار وأصاب مدرسة في مدرسته بولاية فرجينيا الأميركية خلال مشاجرة داخل فصل دراسي للصف الأول يوم الجمعة.

قال خبراء إن إطلاق نار في مدرسة يشمل طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات هو أمر نادر للغاية، على الرغم من أنه لم يسمع به من قبل، في حين أن قانون ولاية فرجينيا يحد من الطرق التي يمكن من خلالها معاقبة طفل في هذا العمر على مثل هذه الجريمة.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي تلميذ في إطلاق النار بمدرسة ريتشنيك الابتدائية. تعرضت المعلمة - وهي في الثلاثينيات من عمرها - لإصابات خطيرة. قال ستيف درو، رئيس شرطة نيوبورت نيوز، إن حالتها تحسنت إلى حد ما.

قال درو للصحفيين "لم يكن لدينا موقف حيث كان هناك شخص يدور حول المدرسة ويطلق النار" مضيفا في وقت لاحق أن الرصاصة لم تكن حادثا.

قال درو إن الطالب والمعلمة كانا يعرفان بعضهما البعض في غرفة الصف.

وقال إن الصبي كان يحمل مسدسا في الفصل، وكان المحققون يحاولون معرفة من أين حصل عليه.

لم يدل قائد الشرطة بمزيد من التفاصيل حول إطلاق النار أو المشاجرة أو ما حدث داخل المدرسة.