رئيس وزراء بريطانيا يدعو لاجتماع أزمة لبحث ملف قطاع الصحة

جمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزراء الحكومة ومديري الطواقم الطبية والخدمات الصحية في مقر الحكومة (10 دوانينغ ستريت)، اليوم السبت، لإجراء محادثات تهدف لمواجهة أزمة الرعاية الصحية التي شهدت تقطع السبل بآلاف المرضى خارج المستشفيات المكدسة.

وقالت الحكومة إنها كانت "تجمع أفضل العقول من قطاعات الصحة والرعاية للمساعدة في مشاركة المعلومات والحلول العملية".

رفض حزب العمال المعارض التجمع، حيث وصفه بأنه "متجر للحديث"، وحذر الخبراء من أنه لا توجد حلول سريعة للمشاكل التي طال أمدها في هيئة الخدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة.

يواجه نظام الصحة في بريطانيا ضغوطا بالغة، تشمل زيادة الطلب على الرعاية الصحية، بعد تخفيف قيود مكافحة الجائحة، وزيادة الإصابات بالإنفلونزا وغيرها من فيروسات الشتاء، بعد عامين من الإغلاق، ونقص الموظفين بسبب الإنهاك الوبائي، واختفاء العمالة الأوروبية في بريطانيا في أعقاب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

يشغل آلاف الأسرة في المستشفيات أشخاص مؤهلون للخروج، لكن ليس لديهم مكانا يتوجهون إليه بسبب ندرة الأماكن المخصصة للرعاية طويلة الأجل.

تظهر الأرقام الرسمية أنه في الأسبوع الماضي غادر بالفعل ثلث المرضى المؤهلين للخروج من مستشفى في إنجلترا.

أدى ذلك إلى توقف سيارات الإسعاف خارج المستشفيات مع المرضى الذين لا يمكن قبولهم، وفي المقابل ينتظر الأشخاص الذين يعانون من حالات طوارئ صحية لساعات لحين وصول سيارات الإسعاف.

يقول قادة في قطاع الصحة إن التأخيرات أدت على الأرجح لوفاة المئات.

علاوة على ذلك، جعلت أزمة تكاليف المعيشة التي تفاقمت بسبب ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة بعض العاملين في مجال الصحة يكافحون لتغطية نفقاتهم.

نظمت الممرضات وطواقم الإسعاف إضرابات كجزء من أكبر موجة من الإضرابات التي تشهدها البلاد خلال عقود.