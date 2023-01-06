3.75 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا ودول متضررة من الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة عن مساعدات عسكرية أميركية بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول متضررة من الغزو الروسي.

وقال بلينكين في بيان إنه يسمح بسحب الأسلحة والمعدات الأميركية لأوكرانيا، والتي تشمل سحب 2.85 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم أوكرانيا.