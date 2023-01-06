لوكاشينكو يزور القوات الروسية في بيلاروس

زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، القوة الروسية البيلاروسية المشتركة في بلاده، بحسب مصادر رسمية.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الجمعة عبر قناتها على تطببيق تليغرام أن: "ألكسندر لوكاشينكو قال خلال زيارته لمنطقة أبوز- ليسنوفسكي للتدريب العسكري إن الخبرة التي تم اكتسابها خلال دمج الوحدات العسكرية والتشكيلات لها أهمية بالغة لبيلاورس".

وهناك تكهنات متزايدة مؤخرا بأن الهجوم الذي تشنه القوات الروسية في أوكرانيا قد يحدث مجددا عبر بيلاروس. وتقع منطقة التدريب العسكرية قرب مدينة بارانافيتشي الكبيرة غربي بيلاروس.

وتحمي القوة المشتركة، التي تم تأسيسها في خريف 2022، الحدود الخارجية للاتحاد الروسي البيلاروسي رسميا، خاصة في الغرب، وهي منطقة بيلاروسية.

كانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد اعلنت عن وصول حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم، إلى بيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يبلغ عدد الجنود الروس في القوات المشتركة 9000.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الشهر الماضي بيلاروس وأجرى محادثات مع لوكاشينكو. وتعتمد بيلاروس على روسيا اقتصاديا، ويعيش لوكاشينكو على قروض من بوتين.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، كما فرضا عقوبات على بيلاروس لدعمهما موسكو في هذه الحرب.