وزير خارجية الأردن يبحث مع اللجنة الوزارية العربية التطورات في القدس

بحث رئيس اللجنة الوزارية العربية، المكلفة التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة، «التطورات الخطرة في مدينة القدس»، إثر إقدام وزير في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي، تحت حماية قوات إسرائيلية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد أعضاء اللجنة أن «اقتحام الوزير الإسرائيلي المسجد الأقصى، وانتهاك حرمته، هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقاً مرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف، من شأنها المساس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتهديد الأمن في المنطقة».

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة «تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين».