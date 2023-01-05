المكسيك تعتقل نجل "إل تشابو" قبل أيام من زيارة بايدن

ألقى الجيش المكسيكي القبض على نجل تاجر المخدرات السجين جواكين "إل تشابو" غوزمان.

حدث ذلك خلال عملية عسكرية نفذت قبل فجر الخميس بضواحي مدينة كولياكان، معقل عصابة "سينالوا" للمخدرات في غرب المكسيك.

رد أعضاء العصابة المزعومون على اعتقال أوفيديو "إل راتون" غوزمان - نجل إل تشابو- بشل المدينة واختطاف السكان وإشعال النار في مركبات.

تأتي هذه التطورات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة إلى المكسيك.

وكانت أعمال عنف مماثلة دفعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى إطلاق سراح أوفيديو غوزمان عام 2019.