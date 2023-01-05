أجهزة الأمن إحباط محاولة جنود لزعزعة استقرار تشاد

قالت حكومة تشاد في بيان اليوم الخميس إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري.

وأضافت "هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطا بالجيش". وأفادت بأن على الخطة من تدبير رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية باردين بردي تارجيو.

وذكر البيان أن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصا مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر وصادرت معدات عسكرية.

وتشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي في عام 2021، قبل أن يستولى ابنه محمد على السلطة.