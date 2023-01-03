أوكرانيا: 500 قتيل وجريح روسي في هجوم مدفعي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قتلت وأصابت حوالي 500 جندي روسي في هجوم بالمدفعية في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقالت الهيئة في تقريرها عن الهجوم الذي وقع قرب قرية تشولاكيفكا، واستهدف جنوداً روس ومعدات عسكرية روسية، إن خسائر روسيا بلغت 500 قتيل وجريح، موضحة أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أنه تمت إصابة الوحدات الروسية في قرية فيدوريفكا بعد يوم من ذلك الهجوم، ولم يتضح حجم الخسائر بعد.