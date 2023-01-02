بالفيديو.. أمطار غزيرة على المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المهد، ووادي الفرع، والحناكية، وبدر، والعيص، وخيبر اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.