قصف وصفارات إنذار في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من العام الجديد

واصلت روسيا هجماتها المكثفة على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا في الساعات الأولى من العام الجديد بعدما أمطرتها بوابل من الصواريخ أمس السبت، ودوت صفارات الإنذار لساعات خلال الليل.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني إنها دمرت 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد، 32 منها بعد منتصف اليوم الأحد و13 في وقت متأخر من أمس السبت.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب حماسي بمناسبة العام الجديد إلى أن الحرب ستتواصل، وجاء خطابه متناقضا مع الرسائل التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذات المناسبة وركزت على العرفان والوحدة.

وأفاد شهود لرويترز بأنه مع استمرار دوي صفارات الإنذار لأربع ساعات في كييف، صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!".

وظلت أوامر حظر التجول الممتدة من السابعة مساء حتى منتصف الليل سارية في أنحاء البلاد، مما جعل الاحتفال ببداية عام 2023 مستحيلة في الساحات العامة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن شظايا صواريخ دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تسببت في أضرار طفيفة في وسط العاصمة، ولكن لم ترد بصفة مبدئية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.