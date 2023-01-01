فرنسا وبريطانيا تفرضان قيوداً على الوافدين من الصين

دفعت حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا في الصين، كلاً من فرنسا وبريطانيا إلى الانضمام إلى الدول التي أعلنت فرض متطلبات إضافية للزائرين القادمين من الصين، في أعقاب إعلان كل من إسبانيا وكوريا الجنوبية في وقت سابق.

وقررت باريس فرض اختبارات إلزامية للوافدين من الصين، اعتباراً من اليوم، وستتم مطالبة المسافرين الصينيين بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ48 ساعة السابقة لمغادرة الصين، وإجراء اختبار «بي سي آر» لدى وصولهم، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطلب من كل الوافدين من الصين اعتباراً من الخامس يناير الجاري، تقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19»، فيما حثت منظمة الصحة العالمية الصين على تقديم معلومات محددة ومحدثة بشأن الوضع الوبائي في البلاد.

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة: «تدخل الوقاية من الأوبئة ومكافحتها مرحلة جديدة.. الجميع يعمل بشكل حازم، وهناك بارقة أمل أمامنا مباشرة».