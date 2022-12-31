شي لبوتين: الطريق لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلاً

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه يتعين على بكين وموسكو التنسيق والتعاون عن كثب في الشؤون الدولية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

كما أبلغ شي بوتين في مكالمة عبر رابط فيديو أن الطريق إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلاً، وأن الصين ستواصل التمسك «بموقفها الموضوعي والعادل» بشأن هذه القضية، وفقاً لتلفزيون الصين المركزي. وأكد الرئيس الروسي لنظيره الصيني أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين.

وقال بوتين «في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية».

وفي تصريحات في بداية الاجتماع عبر رابط فيديو بين الزعيمين، قال بوتين «نتوقع زيارة منك، الرئيس العزيز، الصديق العزيز، نتوقع منك زيارة دولة في الربيع المقبل إلى موسكو».

وأضاف أن الزيارة «ستظهر للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية».

وتحدث بوتين نحو ثماني دقائق، أشار خلالها إلى أن العلاقات الروسية الصينية تتزايد أهميتها كعامل استقرار، وأنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وفي رد استمر نحو دقيقتين، قال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا، على خلفية ما وصفه بالوضع «الصعب» في العالم بأسره.