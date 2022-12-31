طائرة عسكرية أميركية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية

قال الجيش الأميركي إن طائرة عسكرية أميركية تجنبت بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي.

في 21 ديسمبر، أجرى طيار مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز J-11، «مناورة خطرة عندما اقترب من طائرة أميركية من طراز آر-سي 135»، حسبما ذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية في بيان. وحلق الطيار الصيني أمام مقدمة طائرة الاستطلاع الأميركية، وعلى مسافة تقل عن ستة أمتار منها، «ما أجبر آر سي-135 على تنفيذ مناورات مراوغة لمنع الاصطدام»، بحسب الجيش.

وكانت طائرة آر-سي 135 «تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي».

يأتي تجنب التصادم الوشيك في وقت شرعت الصين في استعراضات للقوة خلال الآونة الأخيرة.