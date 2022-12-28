مسئول فلسطيني: وزير الدفاع الإسرائيلي هاتف عباس مودعاً

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن الرئيس محمود عباس تلقى مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مودعاً عشية إعلان حكومة جديدة في إسرائيل.

وذكر الشيخ في بيان مقتضب أن عباس "أكد خلال الاتصال أهمية وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون".

وأضاف أن عباس شدد كذلك على "أهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية".

من جهتها، ذكرت مصادر إسرائيلية أن جانتس بحث مع عباس "استمرار الحفاظ على قناة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"، وحذره من مغبة مواصلة التوجه للمؤسسات سعيا لمقاضاة إسرائيل باعتبارها "خطوات ستضر بالشعب الفلسطيني".

وجاء الاتصال بينما يقضي جانتس ليلته الأخيرة بمنصب وزير الدفاع الإسرائيلي على أن يخلفه غدا في الحكومة اليمينية الوزير الليكودي يوآف جالانت.

ومن المقرر أن يتم غدا التصويت لإعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الكنيست (البرلمان) بزعامة بنيامين نتنياهو والتي ستضم ائتلاف من أحزاب اليمين المعروفة بمواقفها المناهضة للفلسطينيين والعرب.