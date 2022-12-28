زيلينسكي: إطلاق سراح أكثر من 1450 أسيرا أوكرانيا منذ الغزو الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.