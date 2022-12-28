بن فرحان يؤكد مواصلة السعودية بذل الجهود لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مواصلة المملكة بذل الجهود لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف".

وأضافت أن الجانبين السعودي والروسي بحثا "خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

كما بحث الوزيران- وفقا لـ"واس" أحدث "التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا". وأكّد بن فرحان "على مواصلة بذل المملكة الجهود كافة بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا" حسبما ذكرت الوكالة.