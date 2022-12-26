ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة إلى 31 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة إلى 31 قتيلاً

وأعلنت السلطات الأميركية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في 9 ولايات، بما في ذلك 4 أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

وأدت العاصفة إلى محاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والأعمال.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن حوالي 60 % من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.