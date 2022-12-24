صحيفة "ذي صن" تبدي ندمها على نشر مقال مسيء لميغان ماركل

أبدت صحيفة "ذي صن" البريطانية "الندم" على نشر مقال للصحافي جيريمي كلاركسون أساء فيه لميغان ماركل، معلنة سحب النص من أرشيفها.

وكان كلاركسون عبّر في مقال نشره بالصحيفة عن "كرهه" لميغان، رداً على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي اتهم فيه الأمير هاري وزوجته ميغن الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة تدمير ميغان.

وتلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت "ذي صن" المقال عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر "تويتر" إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز"، وقال: "أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذراً في المستقبل".

ومن جانبها، قالت "ذي صن" على موقعها الإلكتروني: "آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية، نحن في ذي صن نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق، ولفتت الصحيفة إلى أنها سحبت المقال من موقعها الإلكتروني ومن أرشيفها.