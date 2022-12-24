إلغاء 5700 رحلة جوية بسبب العواصف الشتوية في أميركا

أعلنت شركات الطيران الأمريكية اليوم، إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية .

وبلغ إجمالي الرحلات التي تم إلغاؤها حتى الآن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 5700 رحلة جوية، بعد أن عطلت العواصف العمل بالمطارات في عدد من الولايات الأمريكية.

وذكر موقع " فلايت أوير ” لتتبع الرحلات الجوية أن إلغاء رحلات اليوم جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة " الخميس ” ونحو 2000 رحلة أمس " الجمعة ”.

كما ألغت شركة " أمتراك ” للسكك الحديدية عشرات القطارات مما عطل سفر الآلاف في العطلات .

وأدى الطقس الثلجي وحوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط، وحثت السلطات في مناطق من ولايات "إنديانا”

و"ميشيجان" و"نيويورك" و"أوهايو" قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.