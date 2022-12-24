السفير الروسي في واشنطن: علاقات أميركا وروسيا في «عصر جليدي»

شبّه سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أمس، وضع العلاقات بين البلدين بأنها في «عصر جليدي»، وقال إن احتمالات حدوث صدام بين البلدين «مرتفعة»، وفقاً لما نقلته عنه وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عنه إنه من الصعب القول متى يمكن استئناف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء «فعالة» وستستمر.