بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ 858 مليار دولار

وقَع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

وقال بايدن في بيان إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي وقعه اليوم وتبلغ قيمته 858 مليار دولار ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.

وحسب بيان الرئيس الأميركي يتضمن القانون اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات.