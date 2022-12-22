مقتل مسؤول موال لروسيا في هجوم بمنطقة خيرسون الأوكرانية

قُتل رئيس بلدية أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون (جنوب) في هجوم بقنبلة الخميس، وفق ما أفادت الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة التي استعادت كييف السيطرة عليها جزئيًا في نوفمبر.

وأوضحت هذه الإدارة في بيان على تليغرام أن أندريه شتيبا، رئيس بلدية ليوبيميفكا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو تحت سيطرة الجيش الروسي، "قُتل بشكل مأساوي في انفجار سيارة" دبّره "إرهابيون أوكرانيون".