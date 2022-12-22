الرئيس الصيني يدعو إلى محادثات بشأن أزمة أوكرانيا

أعلن تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا إلى إجراء يدعو إلى محادثات بشأن أزمة أوكرانيا، خلال لقائه رئيس حزب «روسيا المتحدة» ديمتري ميدفيديف في بكين أمس.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي القول إنه يأمل أن يتحلى جميع الأطراف بالعقلانية ويبدأون محادثات في ما يتعلق بأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقل التلفزيون الصيني عن ميدفيديف القول إن أزمة أوكرانيا «معقدة للغاية»، بيد أن روسيا مستعدة لحل المشكلة من خلال المحادثات.

من ناحية أخرى، قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن ميدفيديف سلّم أيضاً شي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميدفيديف، في مقطع فيديو نشر على قناته على تطبيق تليغرام، إنه ناقش مع شي التعاون الاقتصادي الروسي الصيني، وموضوعات دولية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.