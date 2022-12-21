لجنة بالكونغرس تصوت لصالح نشر سجلات ترامب الضريبية

صوتت لجنة في الكونغرس الأميركي، على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علناً.

وقررت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نشر الوثائق، بعد عدة ساعات من النقاش.

ويأتي قرار اللجنة بعد معركة طويلة أسفرت في نهاية المطاف عن تمهيد المحكمة العليا الطريق الشهر الماضي لوزارة الخزانة لإرسال العائدات إلى الكونغرس، ويعارض الرئيس السابق منذ فترة طويلة هذه الخطوة التي صوت ضدها الجمهوريون في اللجنة.

ولسنوات، حاول ترامب حماية إقراراته الضريبية من تسليمها إلى اللجنة، وخلافا للممارسة المعتادة في الولايات المتحدة، لم يعلن ترامب عن إقراراته الضريبية سواء كمرشح رئاسي أو بعد انتقاله إلى البيت الأبيض.