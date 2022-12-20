أوكرانيا: مقتل 99 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

أعلنت أوكرانيا أن الخسائر في صفوف القوات الروسية بلغت حوالي 99230 فردا منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقال البيان: إنه "منذ 24 فبراير الماضي حتى 20 ديسمبر الجاري، دمرت القوات الأوكرانية 2995 دبابة روسية و5974 عربة قتال مدرعة و1960 منظومة مدفعية و410 منظومات صواريخ متعددة الإطلاق، و212 منظومة دفاعية مضادة للطائرات".

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 281 طائرة حربية و266 مروحية و4599 مركبة آلية وخزان وقود و16 زورق حربي، و1680 طائرة مسيرة و177 من وحدات المعدات الخاصة، كما تم إسقاط إجمالي 653 صاروخ كروز روسي.