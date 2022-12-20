الرئيس الأوكراني يزور الخط الأمامي لمدينة باخموت

قام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بزيارة قصيرة غير معلنة لمدينة باخموت بشرق البلاد اليوم الثلاثاء، حيث وقعت معارك حامية بين القوات الروسية والأوكرانية طوال أشهر.

وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي لشبكة "فريدوم" عن الرحلة إلى منطقة دونيتسك: "لقد زار مواقع الخطوط الأمامية، ومنح المقاتلين ميداليات وهدايا ثمينة".

ووصف زيلينسكي أمس الاثنين باخموت بأنها "النقطة الأكثر سخونة على طول الخط الأمامي البالغ 1300 كيلومتر". وكان زيلينسكي قد قال منذ أشهر إن الجيش الروسي حول المدينة إلى أطلال محترقة.