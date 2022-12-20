بوتين: الوضع في المناطق التي ضمتها روسيا "صعب جداً"

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها بدون السيطرة عليها بالكامل، "صعب جداً".

وقال بوتين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جداً".

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنوياً بعيدهم المهني في روسيا في 20 ديسمبر.

وأشاد بوتين باداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في المناطق الجديدة لروسيا، مؤكداً أن الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس يعتمدون على حماية هذه الأجهزة.

ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقاً في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى التركيز إلى أقصى الحدود من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وأضاف: "من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".