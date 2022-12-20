مقتل 4 من «الحرس الثوري» في هجوم جنوب شرق إيران

قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم «إرهابي» بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس.

وقالت الوكالة إنه «خلال عمل إرهابي، قتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري» في منطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية.

وذكرت وكالة «إرنا» أن «الوجود القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال قائد حرس الحدود في سراوان، حسين علي فراهي، إن اشتباكات حصلت بين قواته و«معتدين مسلحين ينتمون إلى مجموعة إرهابية».

وأوضح أن «المعتدين الذين كانوا يخططون لدخول الأراضي الإيرانية من باكستان، لتنفيذ عمليات تخريبية لاذوا بالفرار إلى الدولة المجاورة».

وشهدت المنطقة في السابق اشتباكات مع عصابات تهريب مخدرات ومتمردين ومجموعات متطرفة.