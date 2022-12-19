روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع قرب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أميركية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا حيث تشن موسكو هجوماً منذ فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "تم إسقاط أربعة صواريخ أميركية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقول موسكو إن منطقة بيلغورود غالبا ما تُستهدف بضربات أوكرانية.

وصواريخ "هارم" مصمّمة لاستهداف منظومات للدفاع الجوي مجهزّة برادارات، ويتخطى مداها 48 كيلومترا. ووضعت الصواريخ في الخدمة للمرة الأولى في العام 1984، وتم تعديلها لتمكين المقاتلات الأوكرانية التي تعود للحقبة السوفياتية من إطلاقها.